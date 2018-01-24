Агент: "Кришито не отказывался о продления контракта с "Зенитом"

Футбольный агент Андреа Д’Амико заявил, что его клиент Доменико Кришито может продлить соглашение с "Зенитом".

Напомним, что контракт рассчитан до конца текущего сезона.

"Кришито не отказывался о продления контракта с "Зенитом". Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством. Соглашение может быть продлено, "Зенит" сделал серьёзное предложение. Кришито является капитаном и должен всё обдумать. У него есть другие предложения", - отметил он.

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