Агент: "Кришито не отказывался о продления контракта с "Зенитом"

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Агент: "Кришито не отказывался о продления контракта с "Зенитом"Футбольный агент Андреа Д’Амико заявил, что его клиент Доменико Кришито может продлить соглашение с "Зенитом".

Напомним, что контракт рассчитан до конца текущего сезона.

"Кришито не отказывался о продления контракта с "Зенитом". Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством. Соглашение может быть продлено, "Зенит" сделал серьёзное предложение. Кришито является капитаном и должен всё обдумать. У него есть другие предложения", - отметил он. 

Читайте: Кришито может стать игроком "Ромы"  | http://soccernews.ru

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