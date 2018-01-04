Агент: "Кришито остается в "Зените"
Агент итальянского защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Фенербахче".
"Информация в СМИ является неверной. Ни один турецкий клуб не делал предложений по Кришито. Доменико остается игроком "Зенита" как минимум до конца своего контракта. Не исключено, что вскоре мы проведем переговоры по его продлению", - приводит слова Д'Амико ITA Sport Press.
Стоит отметить, что контракт 31-летнего Кришито с "Зенитом" истекает через полгода.
Не пропустите: "Зенит" получил предложение по своему ключевому защитнику. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова Кубок, снова представитель Чемпионшипа: "Манчестер Юнайтед" принимает "Дерби Каунти"
-
Турнир прогнозов: анонс 28 тура
-
"Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании
-
"Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили
-
"Барселона" планирует презентовать Коутиньо в понедельник
Лента новостей
-
"Роме" поступило предложение по Наингголану
-
Шесть футболистов "Арсенала" пропустят игру с "Ноттингем Форест"
-
Хави: "Тер Штеген сейчас - один из лучших вратарей в мире"
-
Виллаш-Боаш пожаловался на непоследовательность "Челси" в трансферных вопросах
-
Сарате возвращается в Аргентину
-
Стал известен следующий клуб Снейдера
-
Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ
-
"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции
-
"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании
-
Пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр
-
Баркли в шаге от перехода в "Челси"
-
ПСЖ сделал Роналду очень щедрое предложение
-
Таски - лучший распасовщик "Спартака" в этом сезоне
-
Наставник "Лилля": "Клуб работает над возвращением Эдера"
-
Ульрайх вернулся в строй
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика"
-
Уилшер отказал "Марселю"
-
"Сандерленд" близок к подписанию нападающего "Ливерпуля"
-
Мавропанос прокомментировал переход в "Арсенал"
-
Сон Хын Мин стал автором уникального достижения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12