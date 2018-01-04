Агент: "Кришито остается в "Зените"



Агент итальянского защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в "Фенербахче".

"Информация в СМИ является неверной. Ни один турецкий клуб не делал предложений по Кришито. Доменико остается игроком "Зенита" как минимум до конца своего контракта. Не исключено, что вскоре мы проведем переговоры по его продлению", - приводит слова Д'Амико ITA Sport Press.

Стоит отметить, что контракт 31-летнего Кришито с "Зенитом" истекает через полгода.

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