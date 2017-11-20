Агент Кришито: "Предложений о продлении контракта не поступало"

Андреа Д’Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, заявил, что его клиент до сих пор не получал от питерского клуба предложений о продлении контракта.

"В данный момент вопрос продления контракта Кришито с "Зенитом" находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало. До окончания контракта остаётся совсем немного времени, мы всё ещё ждём звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту" - сказал агент.

Напомним, что контракт Кришито с "Зенитом" истекает следующим летом.

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