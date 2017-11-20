Агент Кришито: "Предложений о продлении контракта не поступало"

Теги зенит санкт-петербургдоменико кришито

Агент Кришито: "Предложений о продлении контракта не поступало"

Андреа Д’Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито, заявил, что его клиент до сих пор не получал от питерского клуба предложений о продлении контракта.

"В данный момент вопрос продления контракта Кришито с "Зенитом" находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало. До окончания контракта остаётся совсем немного времени, мы всё ещё ждём звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту" - сказал агент.

Напомним, что контракт Кришито с "Зенитом" истекает следующим летом.

Не пропустите: Агент: "Кришито был бы рад перейти в "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов