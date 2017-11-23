Агент Кришито: "Я каждый день общаюсь с представителем "Наполи"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико заявил, что его клиент может перейти в "Наполи".

"В данный момент я не могу сказать ничего конкретного. У меня были предварительные переговоры с разными клубами. Я каждый день общаюсь с представителем "Наполи", - приводит слова Д'Амико CalcioNapoli24.

Напомним, что контракт 31-летнего Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года. Таким образом в следующем году он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В этом сезоне итальянцев провел 24 матча за "Зенит" и забил 3 гола.

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