Агент Кристенсена рассказал, когда игрок попросит "Челси" продать его

Теги челсиандреас кристенсен

Агент Кристенсена рассказал, когда игрок попросит "Челси" продать его

Стен Кристенсен, отец и агент защитника "Челси" Андреаса Кристенсена, рассказал, когда игрок попросит лондонский клуб продать его.

"Мы подождём до Рождества, и если ситуация не изменится, попросим "Челси" выставить Андреаса на трансфер. Речь идёт не об очередной аренде, а о полноценной продаже. К нему проявляют интерес многие клубы. Я бы ему посоветовал обратить внимание, прежде всего, на Испанию и Германию" - приводит слова агента Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Кристенсен сыграл за "Челси" всего три матча (ни одного в АПЛ). С 2015 по 2017 год датский центрбек выступал на правах аренды за менхенгладбахскую "Боруссию". 

Не пропустите: "Челси" выбирает между двумя нападающими. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов