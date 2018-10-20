Агент Кристенсена рассказал, когда игрок попросит "Челси" продать его

Стен Кристенсен, отец и агент защитника "Челси" Андреаса Кристенсена, рассказал, когда игрок попросит лондонский клуб продать его.

"Мы подождём до Рождества, и если ситуация не изменится, попросим "Челси" выставить Андреаса на трансфер. Речь идёт не об очередной аренде, а о полноценной продаже. К нему проявляют интерес многие клубы. Я бы ему посоветовал обратить внимание, прежде всего, на Испанию и Германию" - приводит слова агента Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Кристенсен сыграл за "Челси" всего три матча (ни одного в АПЛ). С 2015 по 2017 год датский центрбек выступал на правах аренды за менхенгладбахскую "Боруссию".

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