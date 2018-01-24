Агент: "Критика Бензема со стороны фанатов несправедлива"



Агент нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема Карим Джазири выразил поддержку своему клиенту.

"Карим играет за "Реал" уже почти 10 лет и он предан команде. Поэтому критика со стороны фанатов является несправедливой. Надеюсь, что истинные болельщики клуба верят и ценят Бензема", - приводит слова Джазири Football Espana.

30-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 386 матчей и забил 185 голов.

Не пропустите: Зидан: "Мне неприятно, когда фанаты освистывают Бензема". | http://soccernews.ru