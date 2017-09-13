Агент: "Кроос переходил за 25 миллионов евро, вы скажете, что это сделка века для "Реала"

Фолькер Штрут, являющийся агентом хавбека "Реала" Тони Крооса, поделился мнением о трансфере своего клиента в мадридский клуб.

"Если вы посмотрите на сегодняшние ценники и вспомните, что Тони Кроос переходил за 25 миллионов евро, вы скажете, что это сделка века для "Реала". Руководство "Реала" до сих пор радо, что подписало футболиста такого класса, они сказали нам об этом после финала Лиги Чемпионов в Кардиффе. Для сравнения Хамес Родригес перешел в "Реал" за 80 миллионов евро тем же летом" - приводит слова агента Goal.com.

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