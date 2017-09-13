Агент Крооса раскритиковал Усмана Дембеле

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Агент Крооса раскритиковал Усмана ДембелеАгент полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса Волкер Штрут раскритиковал новоиспеченного вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Из-за таких парней, как Дембеле, у меня, как агента, портится репутация. Меня выводит из себя тот факт, что его агенты посоветовали ему не ходить на тренировки "Боруссии". Я немедленно прекратил бы сотрудничество с игроком, который бы так поступил", - цитирует Штрута sport.es.

Напомним, прошлой зимой "Реал" отказался приобретать Дембеле за 40 миллионов евро. | soccernews.ru

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