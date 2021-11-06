Агент Крооса рассказал, когда игрок планирует завершить карьеру

Фото: инстаграм Крооса

Хавбек "Реала" Тони Кроос задумался над завершением карьеры.

Как сообщает Todofichajes со ссылкой на агента игрока, Кроос планирует завершить карьеру летом 2023 года, когда у него истечет контракт с "Реалом".

Стоит отметить, что летом 2023 года Кроосу будет 33 года.

В этом сезоне Кроос провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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