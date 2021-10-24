Агент Крооса рассказал об уходе игрока из "Баварии"

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Агент Крооса рассказал об уходе игрока из "Баварии"Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Агент немецкого хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса раскрыл детали его ухода из "Баварии".

"В сентябре 2013-го мы сидели в офисе "Баварии" и обсуждали новый контракт, они действительно хотели продления, Тони не был против. "Бавария" предложила 6 миллионов евро за сезон, но они видимо забили, что я знаю, сколько они платят Марио Гётце. Мы запросили 10 миллионов. Гвардиола бился за то, чтобы сохранить Тони. Он говорил ему: "Ты нужен мне здесь" - я уверен, что он говорил то же самое Румменигге.

В ноябре того же года я прилетел в Мюнхен для переговоров. Румменигге сказал мне: "Чтобы показать наше уважение к Тони, мы предложим 6.5 миллионов" - я ответил ему: "Господин Румменигге, мы не согласимся на сумму меньше 10 миллионов". 

Наш разговор завершился спустя 28 минут. После этого Уле Хёнесс в своем стиле пришёл после победы над "Айнтрахтом" в гостях со счетом 5:0 в типичном стиле Гвардиолы в раздевалку команды и сказал Тони: "Позвони своего агенту! Ты никогда не получишь здесь 10 миллионов" - Тони ответил: "Мне не надо звонить ему, наши мысли с ним совпадают".

После этого было понятно, что Тони Кроос не будет играть за "Баварию" в следующем сезоне - мы проинформировали об этом крупнейшие европейские клубы.

Как "Бавария" могла позволить ему уйти? Идеальный игрок для футбола Гвардиолы. 

В апреле 2014-го "Манчестер Юнайтед" прислал нам копию контракта. Их тогдашний тренер Дэвид Мойес лично посетил Тони. Аргументы и контракт от "Юнайтед" были очень убедительными. Тони дал своё согласие на переход в "МЮ". У меня уже была полная копия контракта и всех документов, не хватало только подписи Тони. 22 апреля 2014-го года Мойес был уволен из "Манчестер Юнайтед". 

Мы вновь начали поиски нового клуба и в итоге, Тони летом 2014-го перешёл в мадридский "Реал", - сказал агент футболиста.

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