Агент Крооса рассказал об уходе игрока из "Баварии"
Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен
Агент немецкого хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса раскрыл детали его ухода из "Баварии".
"В сентябре 2013-го мы сидели в офисе "Баварии" и обсуждали новый контракт, они действительно хотели продления, Тони не был против. "Бавария" предложила 6 миллионов евро за сезон, но они видимо забили, что я знаю, сколько они платят Марио Гётце. Мы запросили 10 миллионов. Гвардиола бился за то, чтобы сохранить Тони. Он говорил ему: "Ты нужен мне здесь" - я уверен, что он говорил то же самое Румменигге.
В ноябре того же года я прилетел в Мюнхен для переговоров. Румменигге сказал мне: "Чтобы показать наше уважение к Тони, мы предложим 6.5 миллионов" - я ответил ему: "Господин Румменигге, мы не согласимся на сумму меньше 10 миллионов".
Наш разговор завершился спустя 28 минут. После этого Уле Хёнесс в своем стиле пришёл после победы над "Айнтрахтом" в гостях со счетом 5:0 в типичном стиле Гвардиолы в раздевалку команды и сказал Тони: "Позвони своего агенту! Ты никогда не получишь здесь 10 миллионов" - Тони ответил: "Мне не надо звонить ему, наши мысли с ним совпадают".
После этого было понятно, что Тони Кроос не будет играть за "Баварию" в следующем сезоне - мы проинформировали об этом крупнейшие европейские клубы.
Как "Бавария" могла позволить ему уйти? Идеальный игрок для футбола Гвардиолы.
В апреле 2014-го "Манчестер Юнайтед" прислал нам копию контракта. Их тогдашний тренер Дэвид Мойес лично посетил Тони. Аргументы и контракт от "Юнайтед" были очень убедительными. Тони дал своё согласие на переход в "МЮ". У меня уже была полная копия контракта и всех документов, не хватало только подписи Тони. 22 апреля 2014-го года Мойес был уволен из "Манчестер Юнайтед".
Мы вновь начали поиски нового клуба и в итоге, Тони летом 2014-го перешёл в мадридский "Реал", - сказал агент футболиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20