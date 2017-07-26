Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона"

Теги реал мадридтони кроосфилипп лам

Агент Крооса: "Тони был лучшим немецким игроком по итогам сезона"
Агент полузащитника "Реала" Тони Крооса Фолькер Штрут остался недоволен тем, что лучшим немецким футболистом по итогам минувшего сезона был назван не его клиент, а Филипп Лам.

"Я очень удивлен и огорчен итогами голосования. Лам провел блистательную карьеру и многое дал немецкому футболу. Но лучшим игроком сезона должен быть стать тот, кто действительно был лучшим. А им, без сомнений, был Кроос", - приводит слова Штрута Bildax.

Напомним, что Лам занял первое место по результатам голосования среди журналистов, а Кроос занял второе место. Стоит отметить, что 33-летний Лам завершил карьеру этим летом.

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