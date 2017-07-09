Агент Крыховяка: "Гжегож не хочет уходить из ПСЖ"

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Агент Крыховяка: "Гжегож не хочет уходить из ПСЖ"

Агент хавбека ПСЖ Гжегожа Крыховяка заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.

"Он намерен остаться в ПСЖ и побороться за место в основе в следующем сезоне. Он не хочет уходить из ПСЖ. Он счастлив в этом клубе" - приводит слова агента le10sport.com.

В минувшем сезоне Крыховяк принял участие в 19 матчах ПСЖ.

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