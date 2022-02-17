Агент Кухты рассказал об адаптации Яна в "Локомотиве"

Фото: инстаграм "Локо"\Автор неизвестен

Милан Мартинович, представитель нового форварда московского "Локомотива" Яна Кухты, поделился информацией об адаптации игрока в новом клубе.

"Яну нравится его новый клуб, сейчас он счастлив. У него потрясающие впечатление о Гисдоле, его тренировках и игровой философии.

Ему нравится, во что и как играет "Локомотив". Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

Он уже успел показать свой потенциал – забил пять голов в четырех товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков "Локомотива" и всех, кто следит за российским футболом", – сказал представитель чешского игрока.

Напомним, что трансфера Кухты обошелся "Локомотиву" в пять миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

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