Агент Кухты рассказал об адаптации Яна в "Локомотиве"

Теги локомотив москваян кухта

Агент Кухты рассказал об адаптации Яна в "Локомотиве"

Фото: инстаграм "Локо"\Автор неизвестен

Милан Мартинович, представитель нового форварда московского "Локомотива" Яна Кухты, поделился информацией об адаптации игрока в новом клубе.

"Яну нравится его новый клуб, сейчас он счастлив. У него потрясающие впечатление о Гисдоле, его тренировках и игровой философии.

Ему нравится, во что и как играет "Локомотив". Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли.

Он уже успел показать свой потенциал – забил пять голов в четырех товарищеских матчах подряд. Ему уже не терпится показать все свои силы в РПЛ и еврокубках.

Уверен, Ян сможет приятно удивить болельщиков "Локомотива" и всех, кто следит за российским футболом", – сказал представитель чешского игрока.

Напомним, что трансфера Кухты обошелся "Локомотиву" в пять миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Также не пропустите: Кокорин может вернуться в "Сочи". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ

Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов