Агент Кулибали прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

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Агент Кулибали прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Бруно Сатин, агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали, высказался по поводу информации об интересе "Барселоны" к его клиенту.

"Газеты часто используют спекуляции, связанные с трансферным рынком, чтобы поднять свои тиражи. Но Кулибали на сто процентов сконцентрирован на выступлениях за "Наполи" - цитирует агента Football Espana.

Ранее стало известно, что "Наполи" готов продать Кулибали "Барселоне" за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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