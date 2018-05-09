Агент Кулибали прояснил будущее своего клиента

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Агент Кулибали прояснил будущее своего клиента

Бруно Сатин, агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали, дал понять, что будущее его клиента зависит от возможного ухода из клуба главного тренера Маурицио Сарри.

"Пока рано говорить о будущем. Кулибали будет играть до конца сезона и поможет команде взять как можно больше очков. Потом посмотрим как разрешится ситуация с Сарри. Всё это определённо имеет влияние" - цитирует агента Goal.com.

В этом сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 43 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. 

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