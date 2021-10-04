Агент Куликова высказался о возможном переходе хавбека в "Спартак"

Фото: инстаграм Даниила Куликова/Автор неизвестен

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Даниила Куликова, прокомментировал информацию о том, что его подопечный может перейти в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

"Слухи я не комментирую. Я готов разговаривать когда есть официальная информация от клуба или от кого-то еще. Слухи я не буду комментировать", — приводит слова Шпинева "Спорт-Экспресс".

23-летний Куликов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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