Агент Кумана прокомментировал встречу с Лапортой
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Роб Янсен, агент главного тренера "Барселоны" Роналда Кумана, прокомментировал встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Разговор о будущем Кумана длился полчаса.
"Все прошло в позитивной атмосфере, лично у меня хорошее предчувствие. Стороны пришли к взаимопониманию, было взаимное уважение.
Ощущения настолько хорошие, что Роналд, может быть, задержится в клубе. Пока ничего не решено, будут еще переговоры", – заявил агент.
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