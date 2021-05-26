Агент Кумана прокомментировал встречу с Лапортой

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Роб Янсен, агент главного тренера "Барселоны" Роналда Кумана, прокомментировал встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Разговор о будущем Кумана длился полчаса.

"Все прошло в позитивной атмосфере, лично у меня хорошее предчувствие. Стороны пришли к взаимопониманию, было взаимное уважение.

Ощущения настолько хорошие, что Роналд, может быть, задержится в клубе. Пока ничего не решено, будут еще переговоры", – заявил агент.

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