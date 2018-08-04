Агент: "Куртуа дал понять "Челси", что лучшим вариантом для него является переход в "Реал"

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Агент: "Куртуа дал понять "Челси", что лучшим вариантом для него является переход в "Реал"Агент голкипера лондонского "Челси" Тибо Курта Кристоф Энроти прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

"Я везде читаю, что в "Челси" сказали, что Тибо должен сам принять решение по своему будущему. Но он ясно дал понять клубу, что лучшим вариантом для него является переход в "Реал", - приводит слова представителя бельгийского вратаря The Sun.

Напомним, Сарри надеется, что Куртуа не уйдет из "Челси". | soccernews.ru

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