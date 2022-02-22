Агент Куртуа может сыграть важную роль в трансфере Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Кристоф Анроте, представитель голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, может сыграть важную роль в переходе французского форварда Килиана Мбаппе в королевский клуб, сообщает инсайдер Марио Кортегана.

По информации источника, он близок к семье Мбаппе и "Реалу". В деле Мбаппе Кристоф работает осторожно, но он является одним из самых авторитетных участников операции.

Также отмечается, что адвокат и доверенный советник Мбаппе - Верхейден убеждена, что бренд Килиана может расти в геометрической прогрессии, если игрок будет носить футболку "Реала".

Напомним, что контракт нападающего с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

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