Агент Куртуа может сыграть важную роль в трансфере Мбаппе в "Реал"

Теги реал мадридтибо куртуакилиан мбаппетрансферыпсж

Агент Куртуа может сыграть важную роль в трансфере Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Кристоф Анроте, представитель голкипера мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, может сыграть важную роль в переходе французского форварда Килиана Мбаппе в королевский клуб, сообщает инсайдер Марио Кортегана.

По информации источника, он близок к семье Мбаппе и "Реалу". В деле Мбаппе Кристоф работает осторожно, но он является одним из самых авторитетных участников операции.

Также отмечается, что адвокат и доверенный советник Мбаппе - Верхейден убеждена, что бренд Килиана может расти в геометрической прогрессии, если игрок будет носить футболку "Реала".

Напомним, что контракт нападающего с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Также не пропустите: Мать Мбаппе уговаривает его остаться в ПСЖ. Килиан продолжает стоять на переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" ведет переговоры с "Челси" об аренде Азара

"Реал" ведет переговоры с "Челси" об аренде Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов