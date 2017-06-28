Агент Куртуа: "Регулярно контактирую с представителями "Реала"

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Агент Куртуа: "Регулярно контактирую с представителями "Реала"Агент голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа Кристоф Хенротай рассказал о своих связях с мадридским "Реалом".

"Конечно, Тибо представляет интерес для больших клубов, включая последнего победителя Лиги чемпионов. Он - тот, кто помогает команде выигрывать матчи и титулы. Я регулярно контактирую с представителями "Реала", в том числе и по Тибо. Моя задача - держать его в курсе ситуации", - цитирует агента Mirror.

Напомним, Перес успокоил фанатов "Реала" своим заявлением о Роналду. | soccernews.ru

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