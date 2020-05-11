Агент Курзава контактировал с пятью клубами

Левый защитник ПСЖ Лайвин Курзава рассчитывает трудоустроиться в одном из клубов АПЛ или Серии А.

По информации Football Italia, агент французского фулбека предложил услуги своего клиента пяти клубам.

Речь идёт об английских "Ньюкасле", "Арсенале" и "Манчестер Юнайтед", а также итальянских "Ювентусе" и "Интере".

В новой команде Курзава хочет зарабатывать 6 миллионов евро в год по контракту на пять сезонов.

Напомним, что летом 27-летний футболист станет свободным агентом, поэтому новому клубу достанется бесплатно.

Не пропустите: Гарет Бэйл может перейти в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru