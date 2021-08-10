Агент Кварацхелии оценил вероятность ухода игрока из "Рубина"

Фото: инстаграм Хвичи

Агент хавбека "Рубина" Хвичи Кварацхелии высказался о будущем игрока.

"У меня запланирована встреча с президентом "Рубина" после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет выступать за европейский топ-клуб.

Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны "Тоттенхэма". Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность "Ювентуса", - приводит слова агента Football Italia.

Контракт Хвичи с клубом действует до лета 2024 года.

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