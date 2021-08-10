Агент Кварацхелии оценил вероятность ухода игрока из "Рубина"
Фото: инстаграм Хвичи
Агент хавбека "Рубина" Хвичи Кварацхелии высказался о будущем игрока.
"У меня запланирована встреча с президентом "Рубина" после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет выступать за европейский топ-клуб.
Я могу подтвердить серьeзный интерес со стороны "Тоттенхэма". Про «Лидс» ничего нового сказать не могу, есть ещe заинтересованность "Ювентуса", - приводит слова агента Football Italia.
Контракт Хвичи с клубом действует до лета 2024 года.
Читайте также: Кварацхелия выбирает между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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