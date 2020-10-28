Агент: "Кварацхелия будет играть в "Барселоне" или "Реале"
Мамука Джугели, агент грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, выразил уверенность, что его подопечный через некоторое время будет играть в европейском топ-клубе.
"Хвиче нужны год или максимум два, чтобы перебраться в Европу. Я хочу, чтобы он играл в "Реале". Я верю, что он будет или в "Реале", или в "Баварии". Между прочим, Хвича ездил в "Баварию". Я знаю, что он будет в таких клубах играть. "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Милан", - сказал Джугели в интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.
19-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за московский "Локомотив", "Рустави" и тбилисское "Динамо". За сборную Грузии сыграл пять матчей и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14