Агент: "Кварацхелия будет играть в "Барселоне" или "Реале"

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Агент: "Кварацхелия будет играть в "Барселоне" или "Реале"

Мамука Джугели, агент грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, выразил уверенность, что его подопечный через некоторое время будет играть в европейском топ-клубе.

"Хвиче нужны год или максимум два, чтобы перебраться в Европу. Я хочу, чтобы он играл в "Реале". Я верю, что он будет или в "Реале", или в "Баварии". Между прочим, Хвича ездил в "Баварию". Я знаю, что он будет в таких клубах играть. "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус", "Интер", "Милан", - сказал Джугели в интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

19-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за московский "Локомотив", "Рустави" и тбилисское "Динамо". За сборную Грузии сыграл пять матчей и забил один гол.

Не пропустите: "Чемпионат": дортмундская "Боруссия" интересуется Кварцхелией. | http://soccernews.ru
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