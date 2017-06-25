Агент: "Лацио" нужно продать Кейта Бальде прямо сейчас"

Агент нападающего "Лацио" Кейта Бальде Роберто Календа считает, что римлянам нужно продать его клиента.

"Лацио" не дает нам никакой информации о своих планах насчет Кейта. В последние два года они даже не пытались продлить с ним контракт. Только на прошлой неделе клуб попытался провести какие-то переговоры. "Лацио" рассчитывает Бальде в качестве товара. Его контракт истекает через год, поэтому "Лацио" нужно продать Кейта прямо сейчас", - приводит слова Календы Corriere dello Sport.

Ранее президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что его не устроило 30-миллионное предложение "Ювентуса" по 21-летнему форварду. Также Бальде интересен "Наполи" и "Эвертону".

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