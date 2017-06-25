Агент: "Лацио" нужно продать Кейта Бальде прямо сейчас"

Теги лациобальде кейта

Агент: "Лацио" нужно продать Кейта Бальде прямо сейчас"

Агент нападающего "Лацио" Кейта Бальде Роберто Календа считает, что римлянам нужно продать его клиента.

"Лацио" не дает нам никакой информации о своих планах насчет Кейта. В последние два года они даже не пытались продлить с ним контракт. Только на прошлой неделе клуб попытался провести какие-то переговоры. "Лацио" рассчитывает Бальде в качестве товара. Его контракт истекает через год, поэтому "Лацио" нужно продать Кейта прямо сейчас", - приводит слова Календы Corriere dello Sport.

Ранее президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что его не устроило 30-миллионное предложение "Ювентуса" по 21-летнему форварду. Также Бальде интересен "Наполи" и "Эвертону".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Бернардески. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов