Агент: "Лацио" специально не включил Кейта в заявку на матч за Суперкубок"

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Агент: "Лацио" специально не включил Кейта в заявку на матч за Суперкубок"

Агент нападающего "Лацио" Бальде Кейта Роберто Календа опроверг информацию о том, что его клиент пропустил матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (3:2) из-за травмы.

"В последнее время появилось много лжи насчет Кейта. Я заявляю, что у него нет никакой травмы. Он был готов, как обычно, помочь своему клуб на поле, но его не включили в заявку. Причина очевидна для всех - клуб не предлагает ему достойную зарплату, поэтому он не продлевает контракт. Из-за этого Кейта не дают играть", - написал Календа в своем твиттере.

Напомним, что контракт 22-летнего Кейта с "Лацио" истекает летом 2018 года. Главным претендентом на форварда является "Ювентус", который готов подписать его бесплатно через год.

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