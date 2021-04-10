Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в скором времени сменит команду.
"Общаюсь с руководством "Аталанты". Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год - был бы спрос, что называется. Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера - Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось.
Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех сёминских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазёры, которых освобождали от тяжёлой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело. "Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьёзной командой в лиге. И если полумёртвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чём мы вообще говорим?" - сказал Лахтер.
В сентябре 2020 года "Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.
Россиянин пока сыграл за новую команду 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Итальянские СМИ прокомментировали игру Миранчука. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России
-
Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"
-
18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА
-
Дзаньоло пропустит Евро-2020
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Кальдироле
-
"Ювентус" предложил ПСЖ обмен форвардами
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Аталанты"
-
Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей
-
Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге
-
Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"
-
1
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Облаку
-
1
Бензема близок к продлению контракта с "Реалом"
-
1
"Спартак" нацелился на итальянского защитника
-
1
"Спортинг" подписал Криштиану с украинскими корнями
-
2
"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений
-
1
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба
-
1
Соболев собрал крупную сумму денег на помощь девочке-инвалиду
-
1
Куман надеется на Месси в матче с "Реалом"
-
2
Главные новости дня: 9 апреля
-
1
Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недель
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17