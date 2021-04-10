Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в скором времени сменит команду.

"Общаюсь с руководством "Аталанты". Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год - был бы спрос, что называется. Знаком с историей Миранчуков с их первых шагов в футболе, знаю их первого тренера - Александра Воронкова. Он всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее. Но сегодня получилось так, как получилось.

Эти ребята всегда играли в тепличных условиях, потому что во всех сёминских командах одна концепция: есть те, кто таскает рояль, и есть креативщики, фантазёры, которых освобождали от тяжёлой работы. После попадания в другую реальность им становится очень тяжело. "Аталанта" далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьёзной командой в лиге. И если полумёртвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чём мы вообще говорим?" - сказал Лахтер.

В сентябре 2020 года "Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.

Россиянин пока сыграл за новую команду 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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