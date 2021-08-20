Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
Известный футбольный агент Деннис Лахтер высказался касательно планируемых реформ в российском футболе.
"Реформы назрели давно, похоже мы уже прошли точку невозврата. РФС будет пытаться запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Реформы должны быть понятны и прозрачны. Не верю в историю про потолок зарплат. Как это возможно контролировать в наших клубах? Да никак: на бумаге будет миллион, а в конверте будет 10 миллионов. По поводу отмены лимита, мне понятны опасения гендиректора "Спартака". После отмены лимита коррупции будет больше. На своих много нельзя украсть, а вот привезти никому не известного иностранца и "нарисовать" пару лишних миллионов в качестве отступных за трансферные права или откусить от подъёмных через "волшебные схемы" - запросто.
Есть смысл обязать клубы платить за каждого иностранца серьёзный взнос и сделать минимальную зарплату для легионера - 350 тысяч евро в год. Тогда всякий неликвид из-за границы в РПЛ попадать не будет. Любой клуб несколько раз подумает: брать посредственных легионеров или нет. Качество - прежде всего. Думаю, с лимитом всё уже давно решили по рекомендациям Кремля. Голосование клубов будет, скорее всего, закрытым, и лимит отменят. Даже если оно будет открытым, найдутся флюгеры, которые сделают всё как надо по совету из-за красной кирпичной стены", - заявил Лахтер.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Не пропустите: Быстров объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
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