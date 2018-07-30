Агент: "Лаксальт хотел бы играть в "Зените"

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Агент: "Лаксальт хотел бы играть в "Зените"Агент полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальт Ариэль Красоски прокомментировал слухи об интересе к его клиенте питерского "Зенита".

"Диего завтра присоединится к "Дженоа", чтобы возобновить тренировки после Чемпионата Мира. Я слышал про слухи в прессе, что мой клиент интересен "Зениту". Пока это слухи, но "Зенит" - большая команда. При наличии достойного предложения Лаксальту был бы интересен этот вариант, он - профессионал и хотел бы играть в этой команде. Возможно, в ближайшие несколько дней будет новая информация. Но пока все на уровне слухов", - цитирует Красоски Чемпионат.

Напомним, "Зенит" готов заплатить за Лаксальта 18 миллионов евро. | soccernews.ru

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