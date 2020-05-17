Агент Лаксальта подтвердил интерес "Спартака", "Милана" и "Краснодара"



Ариэль Красоуски, агент полузащитника "Милана" Диего Лаксальта, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива".

"Я могу подтвердить, что "Спартак" интересуется Диего. Впрочем, ничего конкретного не было. Лаксальт всегда был интересен российским клубам, но мы никогда не вели конкретные переговоры. То же самое могу сказать насчет "Краснодара" и "Локомотива".

Сейчас Лаксальт находится в расположении "Милана". Он вернулся в клуб, чтобы показать свои лучшие качества", - приводит слова Красоуски Calciomercato.

В первой половине нынешнего сезона 27-летний Лаксальт выступал за "Торино" на правах аренды. На счету футболиста одна голевая передача в 16 поединках. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2022 года.

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