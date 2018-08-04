Агент Лаксальта подтвердил интерес "Зенита"

Ариэль Красоуски, агент защитника "Дженоа" Диего Лаксальта, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Зенита".

"Да, это правда. "Зенит" действительно претендует на Лаксальта и уже контактировал с "Дженоа". Сейчас российский клуб сменил спортивного директора и вскоре переговоры возобновятся. "Дженоа" оценивает игрока в 20 миллионов евро, мы ждём возобновления переговоров" - приводит слова агента Football Italia.

Стоит отметить, что конкуренцию "Зениту" в борьбе за Лаксальта готов составить "Наполи".

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