Агент Лаксальта прокомментировал интерес со стороны "Динамо"

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Агент Лаксальта прокомментировал интерес со стороны "Динамо" Фото: инстаграм Лаксальта

Ариель Красоуски, агент защитника "Милана" Диего Лаксальта, подтвердил интерес со стороны "Динамо".

"Это правда. Есть интерес со стороны "Динамо". Более того, клуб уже связался с "Миланом" по поводу его трансфера", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что трансферная стоимость 28-летнего уругвайца оценивается в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Лаксальт на правах аренды выступал за "Селтик", где забил один гол в 28 играх.

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