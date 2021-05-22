Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами

Теги лаутаро мартинесинтер миланреал мадридатлетико мадридтрансферы

Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами

Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может летом оказаться в одном из грандов Ла Лиги.

По информации Marca, у агента футболиста Алехандро Камано запланированы встречи с представителями "Реала" и "Атлетико".

Сообщается, что "сливочные" ищут альтернативу Эрлингу Холанду, а "матрасники" - замену Луису Суаресу.

В этом сезоне 23-летний Лаутаро забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 47 матчах. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

Не пропустите: Новый виток революции в "Реале". Королевский клуб определил список трансферов и повесил ценники на собственных игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов