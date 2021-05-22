Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами

Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может летом оказаться в одном из грандов Ла Лиги.

По информации Marca, у агента футболиста Алехандро Камано запланированы встречи с представителями "Реала" и "Атлетико".

Сообщается, что "сливочные" ищут альтернативу Эрлингу Холанду, а "матрасники" - замену Луису Суаресу.

В этом сезоне 23-летний Лаутаро забил 18 голов и сделал 10 ассистов в 47 матчах. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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