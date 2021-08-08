Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Алехандро Камано, представитель нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока.

"Лаутаро – футболист "Интера", он рад остаться в Италии. Его решение – остаться.

Отношения с "Интером" идеальны. Лаутаро Мартинес спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все хорошо, мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом, этого не случится.

Как я всегда и говорил, Лаутаро счастлив в "Интере", фанатам не о чем беспокоиться!" – заявил агент.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Тоттенхэма".

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