Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"

Теги лаутаро мартинесинтер милан

Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Алехандро Камано, представитель нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока.

"Лаутаро – футболист "Интера", он рад остаться в Италии. Его решение – остаться.

Отношения с "Интером" идеальны. Лаутаро Мартинес спокоен. Да, предложения действительно были, но на сегодняшний день у Лаутаро все хорошо, мы сядем и обсудим будущее. Лаутаро никогда не начнет конфликт с клубом, этого не случится.

Как я всегда и говорил, Лаутаро счастлив в "Интере", фанатам не о чем беспокоиться!" – заявил агент.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Тоттенхэма".

Также не пропустите: Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов