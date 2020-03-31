Агент Лаутаро Мартинеса высказался о возможном переходе игрока в "Реал" или "Барселону"

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Агент Лаутаро Мартинеса высказался о возможном переходе игрока в "Реал" или "Барселону"

Бето Яке, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию о том, что интерес к футболисту проявляют "Реал" и "Барселона".

"Лаутаро не реагирует на подобные разговоры. Другой на его месте на спал бы по ночам. Он мне не звонит и не спрашивает о трансферных слухах, так как полностью сосредоточен на "Интере". У нас были разговоры со многими клубами, но ничего серьезного. Мартиес хочет только играть и забивать голы.

Интерес топ-клубов означает, что Лаутаро прогрессирует. Надеюсь, что его усилия будут вознаграждены", - приводит слова Мартинеса Football Italia.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой. | http://soccernews.ru
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