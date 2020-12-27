Агент Лаутаро Мартинеса высказался об интересе со стороны "Барселоны"

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Агент Лаутаро Мартинеса высказался об интересе со стороны "Барселоны"

Бето Яке, агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, высказался об интересе "Барселоны" к игроку.

"Сейчас ему хорошо в "Интере". Он растет и учится новому. У Лаутаро безграничный потенциал, он может стать топ-футболистом. Он очень быстро адаптировался к европейскому футболу, приехал и сразу стал играть.

У нас контракт до 2023 года. Те кто хочет подписать Лаутаро должны общаться с "Интером". Он спокоен, доволен, играет и развивается", - приводит слова агента Ole.

В этом сезоне на счету Лаутаро семь голов и четыре ассиста в 20 играх.

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