Агент Лаутаро отреагировал на информацию о возможной продаже форварда

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Агент Лаутаро отреагировал на информацию о возможной продаже форварда

Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Алехандро Камано, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, заявил, что его подопечный не думает о смене клуба.

"Лаутаро не собирается уходить из "Интера", - приводит слова Камано журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов продать футболиста за 90 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Ливерпуль", "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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