Агент Лаутаро отреагировал на информацию о возможной продаже форварда
Фото: инстаграм Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен
Алехандро Камано, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, заявил, что его подопечный не думает о смене клуба.
"Лаутаро не собирается уходить из "Интера", - приводит слова Камано журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Интер" готов продать футболиста за 90 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Ливерпуль", "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".
В нынешнем сезоне 24-летний Мартинес провел за "Интер" 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17