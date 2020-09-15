Агент Лаутаро высказался о возможном переходе игрока в Реал"

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Агент Лаутаро высказался о возможном переходе игрока в Реал"

Бето Яке, агент аргентинского нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в мадридский "Реал".

"Я из вежливости посетил руководство "Интера", но мы не говорили о переходе Лаутаро в "Реал" или "Барселону". Мартинес останется в "Интере". Мы не вели никаких переговоров с "Реалом", - приводит слова Яке AS.

Ранее сообщалось, что "Реал" согласовал с "Интером" переход 23-летнего Мартинеса. Впрочем, сам форвард якобы намерен перебраться в "Барселону".

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