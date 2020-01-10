Агент Лемара отреагировал на слухи о переезде француза в Россию

Пьер Делчер, агент вингера мадридского "Атлетико" Тома Лемара, прокомментировал появившуюся информацию о возможном трансфере его клиента в один из клубов РПЛ.

"В России Лемаром не интересуются. Будем ли мы рассматривать предложения из России, если такие появятся? Нет, извините. Он, вероятно, останется в "Атлетико", - сказал агент.

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что арендовать 24-летнего француза до конца текущего сезона хотят "Челси" и "Тоттенхэм".

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