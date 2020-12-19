Агент Лепсая отреагировал на слова Дюкова о невозможности отмены лимита на легионеров в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Лепсая ответил на заявление президента РФС Александра Дюкова о невозможности отмены лимита на легионеров в РПЛ из-за позиции государства.

По словам главы российского футбола, власти страны не допустят, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно иностранцы.

"Пусть отменят для клубов, не имеющих государственного финансирования", - отреагировал Лепсая в твиттере.

Пусть отменят для клубов не имеющих государственного финансирования. https://t.co/l1kjvg2AvT — Timur Lepsaya (@lepsaya_t) December 18, 2020

С текущего сезона в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Не пропустите: Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео. | http://soccernews.ru