Агент Лепсая отреагировал на слова Дюкова о невозможности отмены лимита на легионеров в РПЛ
Известный футбольный агент Тимур Лепсая ответил на заявление президента РФС Александра Дюкова о невозможности отмены лимита на легионеров в РПЛ из-за позиции государства.
По словам главы российского футбола, власти страны не допустят, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно иностранцы.
"Пусть отменят для клубов, не имеющих государственного финансирования", - отреагировал Лепсая в твиттере.
Пусть отменят для клубов не имеющих государственного финансирования. https://t.co/l1kjvg2AvT— Timur Lepsaya (@lepsaya_t) December 18, 2020
С текущего сезона в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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