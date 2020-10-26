Агент Лепсая: "В "Краснодар" приедет нападающий мирового уровня"

Известный футбольный агент Тимур Лепсая рассказал о трансферных планах "Краснодара".

"Проблема, которая есть у "Краснодара" в это трансферное окно, заключалась в том, что они не могут купить никакого иностранца. У них нет места. Уверен, что работа в этом плане будет проделана. Если не зимой, то летом... Я немного в курсе планов этой команды. В "Краснодар" приедет достаточно сильный, например, нападающий. Мирового уровня. Клуб придёт к этому. Мы понимаем, что Сергей Галицкий - человек амбициозный. Он найдёт возможности и приобретёт мощного игрока", - сказал Лепсая.

"Быки" провалили старт сезона в РПЛ и идут в турнирной таблице на восьмом месте по итогам 12 туров.

В минувшее трансферное окно "Краснодар" потратил на усиление состава 6,8 миллиона евро.

Не пропустите: Жоаозиньо объяснил, почему летом отказал "Краснодару". | http://soccernews.ru