Агент Лестьенна прокомментировал интерес "Спартака" к своему клиенту

Миккель Бек, агент полузащитника "Рубина" Максима Лестьенна, прокомментировал будущее своего клиента.

"Интерес "Спартака"? Не могу подтвердить эту информацию. Понимаете, он всё ещё может покинуть казанский клуб, но я думаю, что он останется в "Рубине" - сказал агент.

В стартовавшем сезоне 25-летний Лестьенн сыграл за "Рубин" 3 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru