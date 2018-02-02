Агент: "Летом Нагатомо вернется в "Интер"

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Агент: "Летом Нагатомо вернется в "Интер"

Агент защитника Юто Нагатомо Федерико Пасторелло рассказал об условиях перехода своего клиента из "Интера" в "Галатасарай".

"Летом Нагатомо вернется в "Интер". Но где он будет играть в следующем сезоне - неизвестно. По окончании его аренды мы вместе с клубом примем решение о его будущем", - приводит слова Пасторелло FCInterNews.

В этом сезоне 31-летний японец провел за "Интер" 13 матчей и не отметился результативными действиями. 

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