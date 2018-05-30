Агент Левандовски намекнул на уход поляка из "Баварии"

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Агент Левандовски намекнул на уход поляка из "Баварии"

Пини Захави, агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, намекнул на уход своего клиента из мюнхенского клуба.

"Цель Роберта - не деньги или какой-то определённый топ-клуб, ведь многие большие команды хотят его видеть в своём составе" - цитирует загадочное заявление агента Bild.

Также издание отмечает, что за Левандовски ведут борьбу три клуба - "Реал", ПСЖ и "Челси".

Не пропустите: В борьбу за Левандовски включился ещё один топ-клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

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