Агент Левандовски намекнул на уход поляка из "Баварии"

Пини Захави, агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, намекнул на уход своего клиента из мюнхенского клуба.

"Цель Роберта - не деньги или какой-то определённый топ-клуб, ведь многие большие команды хотят его видеть в своём составе" - цитирует загадочное заявление агента Bild.

Также издание отмечает, что за Левандовски ведут борьбу три клуба - "Реал", ПСЖ и "Челси".

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