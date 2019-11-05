Агент Левандовски предложил услуги игрока "Реалу"

Пини Захави, агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, работает над переходом своего клиента в другой клуб.

По сведениям испанской прессы, агент предлагал услуги 31-летнего поляка мадридскому "Реалу". Пока неизвестна реакция "сливочных", однако трансфер кажется маловероятным, так как "Реал" нацелен на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Левандовски провел 16 игр, в которых отметился 20 забитыми мячами.

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