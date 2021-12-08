Агент Левандовски ярко высказался об итогах голосования за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Пини Захави, агент нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, поделился мнением об итогах голосования за "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

"Роберт будет играть еще долго. Он является самым лучшим футболистов из всех, кого я когда-либо видел в жизни. Он еще выиграет "Золотой мяч". Если бы France Football вручил ему награду за 2020 год, то мы бы поблагодарили их. Левандовски заслуживает попадания в число лучших футболистов всех времен. Он входит в топ-2 или топ-3 лучших нападающих в истории. Я считаю, что систему голосования за "Золотой мяч" стоит переосмыслить. Возможно, не все из 170 журналистов разбираются в футболе", - приводит слова Захави твиттер Bayern & Germany.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча" стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, который набрал 613 очков в голосовании. Левандовски с 580 очками занял второе место. Третьим стал полузащитник "Челси" Жоржиньо (460).

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