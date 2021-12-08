Агент Левандовски ярко высказался об итогах голосования за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пини Захави, агент нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, поделился мнением об итогах голосования за "Золотой мяч" по итогам 2021 года.
"Роберт будет играть еще долго. Он является самым лучшим футболистов из всех, кого я когда-либо видел в жизни. Он еще выиграет "Золотой мяч". Если бы France Football вручил ему награду за 2020 год, то мы бы поблагодарили их. Левандовски заслуживает попадания в число лучших футболистов всех времен. Он входит в топ-2 или топ-3 лучших нападающих в истории. Я считаю, что систему голосования за "Золотой мяч" стоит переосмыслить. Возможно, не все из 170 журналистов разбираются в футболе", - приводит слова Захави твиттер Bayern & Germany.
Напомним, что обладателем "Золотого мяча" стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, который набрал 613 очков в голосовании. Левандовски с 580 очками занял второе место. Третьим стал полузащитник "Челси" Жоржиньо (460).
Не пропустите: Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20