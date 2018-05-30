Агент: "Левандовски жаждет нового вызова, "Бавария" уже проинформирована о его желании"

Агент форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски Пини Захави сделал заявление по будущему своего клиента.

"Роберт чувствует необходимость перемен и принятия нового вызова. Руководство "Баварии" уже было проинформировано о желаниях Роберта. Они связаны не с деньгами и конкретной командой. Пожалуй, каждый из топ-клубов хотел бы видеть своим игроком лучшего нападающего планеты", - цитирует Захави Sport Bild.

Напомним, Алаба исключил свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru