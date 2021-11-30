Агент Левандовского остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч"

2 Теги роберт левандовскибавария мюнхензолотой мяч

Агент Левандовского остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Пини Захави, представитель нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, прокомментировал итоги вручения "Золотого мяча" от France Football.

"Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но "Золотой мяч"-2021 не принадлежит ему, не в этот раз. "Золотой мяч" принадлежит Роберту Левандовскому.  

Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Неудивительно, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии.

Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый "Золотой мяч", – сказал Захави.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Совершенно верно, тот, что на фото - принадлежит Леве... И никто его не заберет.. А что касается Золотого, то тебе ж сказали - завтра.... А-ха-ха-ха...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Санкции Польша против Франции будет объявлять? Обвинит в терроризме - почему нет? Это же атака на демократические институты Европы! Победа при помощи провокационных методов агентов ФСБ! Безобразие ... ыыыыыыыы ... ) ) ) )

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