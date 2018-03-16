Агент Линетти: "Интер"? Каролем интересуются многие клубы"
Агент польского полузащитника "Сампдории" Кароля Линетти Шимон Пакановски прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер".
"В футболе все может измениться очень быстро. У Кароля действует длительный контракт с "Сампдорией". Если кто-то захочет его купить, то ему придется вести переговоры с клубом. Сейчас Линетти все устраивает в "Сампдории". Но если мы получим интересное предложение, то изучим его. Сейчас он думает о многом, но только не о трансферном рынке.
Интерес "Интера"? Я не могу подтвердить эту информацию. Могу сказать лишь то, что Кароль нравится многим клубам, но официальных предложений ни от кого не было", - приводит слова Пакановски FCInterNews.it.
В этом сезоне 23-летний Линетти провел за "Сампдорию" 21 матч и забил 3 гола. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Ромы" и дортмундской "Боруссии". Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|74
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10