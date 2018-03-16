Агент Линетти: "Интер"? Каролем интересуются многие клубы"

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Агент Линетти: "Интер"? Каролем интересуются многие клубы"

Агент польского полузащитника "Сампдории" Кароля Линетти Шимон Пакановски прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер".

"В футболе все может измениться очень быстро. У Кароля действует длительный контракт с "Сампдорией". Если кто-то захочет его купить, то ему придется вести переговоры с клубом. Сейчас Линетти все устраивает в "Сампдории". Но если мы получим интересное предложение, то изучим его. Сейчас он думает о многом, но только не о трансферном рынке.

Интерес "Интера"? Я не могу подтвердить эту информацию. Могу сказать лишь то, что Кароль нравится многим клубам, но официальных предложений ни от кого не было", - приводит слова Пакановски FCInterNews.it.

В этом сезоне 23-летний Линетти провел за "Сампдорию" 21 матч и забил 3 гола. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Ромы" и дортмундской "Боруссии". Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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