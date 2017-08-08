Агент: "Лодыгин был бы не прочь перейти в "Лацио"

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Агент: "Лодыгин был бы не прочь перейти в "Лацио"
Агент вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина Анестис Цетенис не исключил вероятность перехода своего клиента в римский "Лацио".

"Любой футболист был бы рад поиграть в Серии А и Юрий не исключение. Вероятность его ухода из "Зенита" существует, но все будет зависеть от условий, которые будут предложены", - цитирует Цетениса Calciomercato.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 27-летний Лодыгин провел за "Зенит" всего один матч.

Не пропустите: Лодыгин может продолжить карьеру в Серии А. | http://soccernews.ru

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