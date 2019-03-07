Агент Лопетеги сделал заявление о финансовых претензиях тренера к "Реалу"

Карлос Бусеро, агент бывшего главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги, назвал фейком информацию о финансовых претензиях своего клиента к королевскому клубу.

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист хочет отсудить у "сливочных" 28 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

"Решение о разрыве контракта было принято за пять минут. Стороны остались в хороших отношениях. Всё было оговорено в контракте и, конечно, не существует никакого судебного процесса", - написал агент в своём твиттере.

Лопетеги возглавлял "Реал" с июня по октябрь 2018 года и был уволен за серию неудачных результатов.

Не пропустите: Клопп определился насчет возможной работы в "Реале". | http://soccernews.ru